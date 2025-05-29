بن غفير: إيقاف القتال سيكون خطأ تاريخيا

قال إن إيقاف القتال في ، سيكون خطأ تاريخيا، معتبرا أنه ليس هناك حاليا من صفقة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

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وقال ، في تصريحات له اليوم، إنه "لا يجوز لإسرائيل التراجع"، مهددا بالانسحاب من الحكومة إذا "تجاوزت خطه الأحمر"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يدرك جيدا ما هو هذا " ".



وأضاف بن غفير أن إيقاف القتال سيكون خطأ تاريخيا، مشيرا إلى أن "لا صفقة حاليا تعيد جميع الرهائن وعلينا الاعتراف بالحقيقة نحن نبعد أكثر إمكانية تحرير الباقين".



وشدد بن غفير على أن موقفه من صفقات التبادل واضح جدا، وأعتقد أننا يجب أن نستمر في عمليات "السحق ومواصلة الانتصار"، وفق قوله. (روسيا اليوم)