طالبان تردّ على روسيا: لا وجود لأي جماعات مسلحة في أفغانستان

نفت حكومة "وجود أي جماعات مسلحة أو خارجة عن السيطرة داخل الأراضي الأفغانية"، وذلك رداً على تصريحات الروسي ، التي أشار فيها إلى وجود أكثر من 20 جماعة "متطرفة" تضم نحو 15 ألف مقاتل داخل ، محذراً من خطرها على أمن الوسطى.

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وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم طالبان أن "السردية المتعلقة بوجود 20 جماعة مسلحة في أفغانستان، تم بناؤها خلال فترة الأميركي، وذلك لخدمة أهداف استخباراتية محددة"، مؤكداً على أن "أفغانستان لا تشكل تهديداً لأي طرف".



وقال المتحدث باسم حكومة طالبان إن المخاوف الروسية بشأن وجود الجماعات الإرهابية "لا أساس لها من الصحة"، مضيفاً أنه "لا وجود لأي جماعة مسلحة في أفغانستان" وأن "أفغانستان لا تمثل خطراً على أحد".



ويأتي رد طالبان بعدما قال وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع وزراء دفاع "منظمة " يوم أمس، إن "الجماعات المتطرفة في أفغانستان تمثل التهديد الإرهابي الأبرز للمنطقة"، محذراً من احتمال تسللها إلى دول الجوار وما بعدها، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "تاس". (العربية)