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عربي-دولي
70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم خلال يومين
Lebanon 24
29-05-2025
|
04:09
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توفي 70 شخصا جراء
الكوليرا
في العاصمة السودانية، وفق ما أعلن مسؤولو الصحة، في وقت تكافح الخرطوم التفشي المتسارع للمرض وسط انهيار الخدمات الأساسية.
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وأعلنت
وزارة الصحة
في
ولاية الخرطوم
تسجيل 942 حالة إصابة جديدة و25 وفاة أمس الأربعاء، غداة تسجيل 1177 حالة إصابة و45 وفاة الثلاثاء الماضي.
وكانت منظمة "أطباء
بلا حدود
" أكدت في وقت سابق الإبلاغ عن آلاف الحالات، المشتبه إصابتها بالكوليرا في
السودان
، مشيرة إلى تسجيل 500 حالة خلال
يوم واحد
في العاصمة الخرطوم وحدها، وسط أوضاع صحية متردية، حيث نشر متطوعون صورا لمصابين يفترشون الأرض ويتلقون العلاج بالمحاليل الوريدية في الشوارع وباحات المستشفيات.
ووصفت
نقابة أطباء السودان
الوضع بـ "الكارثي"، وعزت تدهور الأوضاع الصحية إلى التداعيات الكبيرة الناجمة عن الحرب، لكن
وزير الصحة
قال إنهم خصصوا غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الصحي.
وفي حين أعلنت دوائر صحية في ولايات مثل سنار والجزيرة عن تفشي المرض في عدد من المناطق، قال عاملون في الحقل الصحي إن المرض تفشى في 7 ولايات على الأقل، مشيرين إلى أن عدد الإصابات أعلى بكثير من البيانات التي نشرتها وزارة الصحة، الخميس، والتي تحدثت فيها عن نحو 2300 إصابة.(سكاي نيوز)
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