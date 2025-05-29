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عربي-دولي

الخارجية الروسية: الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا تقع بأيدي الإرهابيين في إفريقيا

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:50
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أشارت تاتيانا دوفغالينكو رئيسة إدارة الشراكة مع إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، إلى أن الأسلحة التي تزود بها الدول الغربية نظام كييف تقع في المحصلة بأيدي الإرهابيين في إفريقيا.
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وأضافت دوفغالينكو في الاجتماع الثالث عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن الذي يعقد في موسكو: "يتم تسجيل حالات وقعت فيها أسلحة أرسلتها دول غربية إلى أوكرانيا في أيدي جماعات إجرامية وإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الدول الإفريقية".
 
وشددت الدبلوماسية الروسية على أن نظام كييف يتعاون بشكل مباشر وعلني مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ويقوم بتدريبها وتزويدها بالسلاح.

وأشارت دوفغالينكو إلى أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة لدول إفريقيا لتتمكن من تحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك من خلال تدريب العسكريين على يد مدربين وخبراء روس.

وتابعت دوفغالينكو: "نحن ندعم جهود الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات. وسنواصل تبادل الخبرات في هذا المجال، لتسهيل قيام الدول الإفريقية بتشكيل قوات خاصة بها لمكافحة الأزمات. ونحن عازمون على تطوير التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الإفريقي في الجزائر".
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