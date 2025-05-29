أشارت تاتيانا دوفغالينكو رئيسة إدارة الشراكة مع إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، إلى أن الأسلحة التي تزود بها الدول الغربية نظام تقع في المحصلة بأيدي الإرهابيين في إفريقيا.

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وأضافت دوفغالينكو في الاجتماع الثالث عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن قضايا الأمن الذي يعقد في : "يتم تسجيل حالات وقعت فيها أسلحة أرسلتها دول غربية إلى في أيدي جماعات إجرامية وإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الدول الإفريقية".

وشددت الدبلوماسية الروسية على أن نظام كييف يتعاون بشكل مباشر وعلني مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، ويقوم بتدريبها وتزويدها بالسلاح.



وأشارت دوفغالينكو إلى أن موسكو ستواصل تقديم المساعدة لدول إفريقيا لتتمكن من تحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك من خلال تدريب العسكريين على يد مدربين وخبراء روس.



وتابعت دوفغالينكو: "نحن ندعم جهود الاتحاد الإفريقي في مجال والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات. وسنواصل تبادل الخبرات في هذا المجال، لتسهيل قيام الدول الإفريقية بتشكيل قوات خاصة بها لمكافحة الأزمات. ونحن عازمون على تطوير التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب مع التابع للاتحاد الإفريقي في ".