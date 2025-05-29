"غير منطقي"... بكين تحتج لدى واشنطن على قرار إلغاء تأشيرات طلاب الصين

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انتقدت قرار "غير المنطقي" إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين مؤكدة، اليوم الخميس، تقديم احتجاج لدى عقب إعلان ذلك الإجراء.وقالت المتحدثة باسم إن "الولايات المتحدة ألغت بشكل غير منطقي تأشيرات الطلاب الصينيين بذريعة الأيديولوجيا والحقوق الوطنية"، مضيفة أن " تعارض هذا بشدة وقد قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة".وتعهّدت قبل يوم إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين الذين يعدون من أكبر مصادر الإيرادات للجامعات الأميركية.وأفاد بأن الولايات المتحدة "ستُلغي بفعالية تأشيرات الطلاب الصينيين، بما في ذلك أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حسّاسة".وأضاف "سنراجع أيضا معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق على جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من الصين الشعبية وهونغ كونغ".ولطالما اعتُبر الشباب الصينيون غاية في الأهمية بالنسبة للجامعات الأميركية التي تعتمد على الطلاب الآتين من الخارج الذين يدفعون رسوم الدراسة كاملة.وردّت الخارجية الخطوة إذ قالت ماو إنها "ألحقت أضرارا كبيرة بالحقوق المشروعة ومصالح الطلاب الصينيين وأحدثت اضطرابات بالمبادلات الثقافية الطبيعية بين البلدين".وأضافت أن "هذه الممارسة السياسية والتمييزية للولايات المتحدة كشفت أكاذيب ما يطلق عليها الحرية والانفتاح التي لطالما روجّت لها الولايات المتحدة، كما أنها تضر بصورة الولايات المتحدة نفسها على الصعيد الدولي وصورتها الوطنية ومصداقيتها الوطنية"