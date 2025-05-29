إنفجار عبوة بسيارة إسعاف في ريف السويداء... وهذا عدد الجرحى

أفادت مصادر "العربية" عن وقوع جرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة إسعاف في ريف .

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أما وسائل إعلام ، فأشارت إلى إصابة 6 أشخاص على طريق عريقة - نجران في ريف السويداء الغربيّ. (العربية)