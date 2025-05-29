عمرها 93 عاماً... بوتين يلتقي بأشهر مدوّنة سفر معمرة في روسيا

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التقى الرئيس بأشهر مدوّنة سفر روسية معمرة، يفغينيا سيميونوفا، المعروفة باسم "جنيا" البالغة من العمر 93 عاما، من مدينة أراميل بمنطقة سفيردلوفسك.وتشارك سيميونوفا في مشروع "أفضل المدونين"، وقد أصبحت أكبر مشاركة سنا تصل إلى الدور النهائي لمشروع منصة " - بلد الفرص".وقد نشر المحافظ بالنيابة لإقليم سفيردلوفسك، دينيس باسلر، مقالا على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه: "تمثل قصة يفغينيا سيميونوفا مصدر إلهام للجميع. ففي عمر الثالثة والتسعين، تواصل السفر وتوثّق تجاربها عبر مدونتها الشخصية، لتكون خير دليل على أن النشاط والتعلّم وإثراء المعرفة أمور ممكنة في أي مرحلة عمرية".أثناء اللقاء، عرضت سيميونوفا مسيرتها في مجال التدوين للرئيس ، مؤكدة أن مشاركتها في هذا المشروع منحتها الطاقة لتبادل المعرفة وإلهام الآخرين.وعلّقت قائلة: "أحرص على حضور منتديات الشباب لأقول لهم: أمامكم فرص عظيمة للحياة والإبداع. كل ما تحتاجونه هو الإرادة والتصميم. كما أتلقى يوميا العشرات من رسائل المتابعين الذين يؤكدون أنني مصدر إلهام لهم في مجال السفر والتدوين".وبدأت يفغينيا سيميونوفا رحلتها الرقمية في سن السابعة والثمانين، حيث تعلّمت استخدام الإنترنت بمساعدة أبنائها وأحفادها، ثم انطلقت في مجال التدوين بشكل احترافي عند بلوغها التسعين من العمر. وعن سرّ نجاحها وحيويتها، تُعلّق قائلة: "يكمن السر في الشغف الدائم بالتعلّم والاستمتاع بكل ".