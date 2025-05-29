رفع العلم الأميركيّ على مقرّ سفارة الولايات المتّحدة في دمشق

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افتتح السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى توماس باراك دار سكن السفير الأميركي بدمشق، وفق الوكالة العربية للأنباء (سانا) يوم الخميس.وحضر الشيباني مراسم رفع باراك للعلم الأميركي السكن.وصل باراك، إلى مقر السفير في العاصمة ، الخميس، في أول زيارة رسمية منذ إغلاق السفارة الأميركية في 2012 بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، وفق ما أوردته وكالة " ".وجرى تعيين بارّاك في منصب مبعوث بلاده لسوريا في 23 أيار، وهو أيضاً سفير لدى .وكان روبرت فورد آخر شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف آذار 2011. وبعد فرض بلاده أولى على مسؤولين سوريين، أعلنته دمشق من بين الاشخاص "غير المرحب بهم"، ليغادر سوريا في أكتوبر من العام ذاته.وشاهد مصورو فرانس برس الأميركي مرفوعا داخل حرم منزل السفير الأميركي، الواقع على بعد مئات الأمتار من السفارة الاميركية في منطقة أبو رمانة، وسط اجراءات أمنية مشددة.وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي رسميا تعيين باراك الذي يشغل منصب السفير الأميركي لدى ، موفدا إلى سوريا.وقال وفق منشور لوزارة الخارجية، على منصة أكس "يدرك توم (باراك) أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في ".وأضاف "معا، سنجعل الولايات المتحدة والعالم آمنين من جديد".وجاء تعيين الموفد الأميركي بعيد لقاء ترامب الرئيس الانتقالي أحمد في 14 أيار في ، حيث أعلن رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكم الرئيس .وسبق للشرع والشيباني أن التقيا باراك في نهاية الأسبوع في اسطنبول على هامش زيارة رسمية إلى تركيا. وقال بيان عن الرئاسة السورية، يوم الأحد، إن الاجتماع جاء "في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية" مع .