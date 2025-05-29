Advertisement

عربي-دولي

في بحر قزوين... جزيرة تظهر بشكلٍ مفاجىء

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1367548-638841260742659994.jpg
Doc-P-1367548-638841260742659994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد علماء روس ظهور جزيرة جديدة في الجزء الشمالي من بحر قزوين نتيجة انخفاض منسوب مياهه، وأنّهم بصدد اختيار اسم لهذه الجزيرة.
Advertisement


ويشير بيان المكتب الإعلامي لمعهد علوم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أنه "خلال رحلة استكشافية شاملة لخبراء المعهد وفرعه في بحر قزوين، ومحمية أستراخان الطبيعية، إلى شمال بحر قزوين، تأكد العلماء من وجود جزيرة جديدة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب جزيرة مالي جيمتشوجني". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة: السلوك الإسرائيلي في الفترة الماضية يظهر أنها لا تهتم بصفقة
lebanon 24
29/05/2025 19:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
اب لثلاثة أطفال... وفاة حكم كرة قدم خلال مباراة بشكلٍ مفاجىء
lebanon 24
29/05/2025 19:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة مسؤول في بلدٍ عربيّ بشكل مفاجىء خلال صلاة العيد... ما الذي حدث معه؟
lebanon 24
29/05/2025 19:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: على الفلبين وقف "استفزازاتها وانتهاكاتها" بشكل فوري في بحر الصين الجنوبي وإلا فإننا سنرد بقوة وحزم
lebanon 24
29/05/2025 19:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:28 | 2025-05-29
12:07 | 2025-05-29
12:00 | 2025-05-29
11:59 | 2025-05-29
11:46 | 2025-05-29
11:30 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24