في بحر قزوين... جزيرة تظهر بشكلٍ مفاجىء

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أكد علماء روس ظهور جديدة في الجزء من بحر نتيجة انخفاض منسوب مياهه، وأنّهم بصدد اختيار اسم لهذه .ويشير بيان لمعهد علوم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أنه "خلال رحلة استكشافية شاملة لخبراء المعهد وفرعه في بحر قزوين، ومحمية الطبيعية، إلى شمال بحر قزوين، تأكد العلماء من وجود جزيرة جديدة على بعد 30 كيلومترا مالي جيمتشوجني". (روسيا اليوم)