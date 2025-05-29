وزير يُثير ضجة في الشارع... شاهدوا ما فعله! (صورة)

في مشهد غير مألوف، ظهر السوري جالساً على رصيف غي أحد شوارع منطقة المهاجرين في العاصمة ، يتناول وجبة من الطعام برفقة معاونه وفريق عمله.

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وتداول رواد صورة الوزير السوري على نطاق واسع، حيث ظهر الصالح مرتديا زيا شبابيا وجالسا على الرصيف يتناول وجبة طعام، دون أي مظاهر رسمية.



وأشاد العديد من النشطاء بتواضع الوزير. (روسيا اليوم)