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وزير يُثير ضجة في الشارع... شاهدوا ما فعله! (صورة)

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:02
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في مشهد غير مألوف، ظهر وزير الثقافة السوري محمد الصالح جالساً على رصيف غي أحد شوارع منطقة المهاجرين في العاصمة دمشق، يتناول وجبة من الطعام برفقة معاونه وفريق عمله.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الوزير السوري على نطاق واسع، حيث ظهر الصالح مرتديا زيا شبابيا وجالسا على الرصيف يتناول وجبة طعام، دون أي مظاهر رسمية.

وأشاد العديد من النشطاء بتواضع الوزير. (روسيا اليوم)
 
 
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