أردوغان: قوات سوريا الديمقراطية تواصل أساليب المماطلة

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اتهم الرئيس قوات "قسد" بمواصلة أساليب المماطلة في تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الانتقالية .وقال إن ما تسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية"، داعيا إياها للتوقف عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء " " .ولفت في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال عودته من أذربيجان التي زارها، يوم الأربعاء، للمشاركة في احتفالات يوم ، إلى "ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية".التركي: "كنا أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك"، مشددا على أن تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد عن كثب.كما أكد عدم وجود مشاكل في مسار مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، وأن التطورات جيدة وتسير على نحو إيجابي.من ناحية أخرى، أعلن أردوغان توصل إلى اتفاق للتنقيب عن الطاقة في باكستان.