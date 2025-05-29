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عربي-دولي

أردوغان: قوات سوريا الديمقراطية تواصل أساليب المماطلة

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:34
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمواصلة أساليب المماطلة في تنفيذ اتفاقها مع الحكومة الانتقالية السورية.
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وقال أردوغان إن ما تسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "لا تزال تواصل أساليب المماطلة في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية"، داعيا إياها للتوقف عن ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية .

ولفت في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها، يوم الأربعاء، للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال، إلى "ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية".

 وقال الرئيس التركي: "كنا أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك"، مشددا على أن تركيا تتابع تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد عن كثب.

كما أكد عدم وجود مشاكل في مسار مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب"، وأن التطورات جيدة وتسير على نحو إيجابي.

من ناحية أخرى، أعلن أردوغان توصل شركة البترول التركية إلى اتفاق للتنقيب عن الطاقة في باكستان.
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