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عربي-دولي
بينهم فنانة شهيرة... 300 شخصيّة بريطانيّة تُطالب بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
Lebanon 24
29-05-2025
|
08:48
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دعت أكثر من ثلاثمئة شخصية من عالم الفنون والثقافة في
المملكة
المتحدة بينهم الممثل
بينيديكت
كومبرباتش ونجمة موسيقى البوب
دوا ليبا
رئيس الوزراء
كير ستارمر
إلى تعليق إمدادات الأسلحة لإسرائيل والمساعدة على التوصل إلى وقف إطلاق نار في
قطاع غزة
.
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وكتب الفنانون والمثقفون في رسالة حملت أيضًا توقيع
المغنية
آني
لينوكس
والفنانة تريسي إمين والممثلين
ريز أحمد
وتيلدا سوينتون ونومي راباس، "نحضكم على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لتواطؤ المملكة المتحدة في الفظاعات في غزة".
وتابعت الرسالة: "نطلب منكم التعليق الفوري لكل مبيعات الاسلحة وتراخيص التصدير
البريطانية
إلى
إسرائيل
، واستخدام كل الوسائل المتوافرة لضمان الوصول الإنساني الكامل إلى غزة للمنظمات ذات الخبرة من دون تدخل عسكري، والالتزام تجاه أطفال غزة بالتفاوض على وقف إطلاق نار فوري ودائم ووضع حد للمجاعة".
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