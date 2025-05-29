بينهم فنانة شهيرة... 300 شخصيّة بريطانيّة تُطالب بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

Advertisement

دعت أكثر من ثلاثمئة شخصية من عالم الفنون والثقافة في المتحدة بينهم الممثل كومبرباتش ونجمة موسيقى البوب رئيس الوزراء إلى تعليق إمدادات الأسلحة لإسرائيل والمساعدة على التوصل إلى وقف إطلاق نار في .وكتب الفنانون والمثقفون في رسالة حملت أيضًا توقيع آني والفنانة تريسي إمين والممثلين وتيلدا سوينتون ونومي راباس، "نحضكم على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لتواطؤ المملكة المتحدة في الفظاعات في غزة".وتابعت الرسالة: "نطلب منكم التعليق الفوري لكل مبيعات الاسلحة وتراخيص التصدير إلى ، واستخدام كل الوسائل المتوافرة لضمان الوصول الإنساني الكامل إلى غزة للمنظمات ذات الخبرة من دون تدخل عسكري، والالتزام تجاه أطفال غزة بالتفاوض على وقف إطلاق نار فوري ودائم ووضع حد للمجاعة".