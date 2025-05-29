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عربي-دولي

عن الحدود اللبنانيّة - السوريّة... مصدر إسرائيليّ: نُتابع ونرصد ما يجري

Lebanon 24
29-05-2025 | 09:17
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نفى مصدر أمني إسرائيلي وجود أي نية لدى تل أبيب للتدخل في شؤون سوريا الداخلية أو السعي لدعم أي جهة ضدّ أخرى في دمشق والتدخل للقتال إلى جانبها.
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وأوضح المصدر الإسرائيلي أن "إسرائيل تولي اهتماما للدورز في المنطقة التي تسيطر عليها"، مضيفا أن "عدم استقرار الوضع في سوريا، دفع إٍسرائيل لاتخاذ قرار بالبقاء في المناطق التي وصلتها وتمركزت بها"، لافتا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سينسحب من سوريا بعد استقرار الأوضاع فيها".

كما كشف المصدر أن "إسرائيل تراقب الحدود السورية مع لبنان وترصد الأنفاق على امتدادها، كما تتابع جهود السلطات السورية الجديدة في منع عمليات التهريب".

وقال إن "الجيش الإسرائيلي يرصد الحدود السورية مع العراق، وتابع أن "هناك قوات دولية صديقة تعمل فيها"، مشيرا إلى "تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية وأن المراقبة ستستمر على تلك الحدود". (العربية)
 
 
 
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