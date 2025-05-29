عن الحدود اللبنانيّة - السوريّة... مصدر إسرائيليّ: نُتابع ونرصد ما يجري

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نفى مصدر أمني إسرائيلي وجود أي نية لدى للتدخل في شؤون الداخلية أو السعي لدعم أي جهة ضدّ أخرى في والتدخل للقتال إلى جانبها.وأوضح المصدر أن " تولي اهتماما للدورز في المنطقة التي تسيطر عليها"، مضيفا أن "عدم استقرار الوضع في سوريا، دفع إٍسرائيل لاتخاذ قرار بالبقاء في المناطق التي وصلتها وتمركزت بها"، لافتا إلى أن "الجيش الإسرائيلي سينسحب من سوريا بعد استقرار الأوضاع فيها".كما كشف المصدر أن "إسرائيل تراقب مع وترصد الأنفاق على امتدادها، كما تتابع جهود السلطات الجديدة في منع عمليات التهريب".وقال إن "الجيش الإسرائيلي يرصد الحدود السورية مع ، وتابع أن "هناك قوات دولية صديقة تعمل فيها"، مشيرا إلى "تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية وأن المراقبة ستستمر على تلك الحدود". (العربية)