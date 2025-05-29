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إقتصاد
ريال مدريد في الصدارة... إليكم قائمة الأندية الأعلى قيمة
Lebanon 24
29-05-2025
|
09:29
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احتل نادي
ريال مدريد الإسباني
المركز الأول، في قائمة الأندية الأعلى قيمة من حيث التقييم الاقتصادي.
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ويتصدر
ريال مدريد
القائمة بقيمة إجمالية تبلغ 6.278 مليار
يورو
.
ويأتي
مانشستر سيتي
في المركز الثاني، برصيد 5.104 مليار يورو.
ورغم اللحظات الصعبة، يحتل
مانشستر يونايتد
المركز الثالث بـ5.051 مليار يورو، متفوقاً على
برشلونة
بـ4.459 مليار يورو، وبايرن ميونخ بـ4.281 مليار يورو.
واحتل
ليفربول
المركز السادس بقيمة 4.207 مليار يورو، ومن ثم
آرسنال
بـ4.010 مليار يورو.
ويتواجد
باريس سان جيرمان
النادي الفرنسي الوحيد في قائمة العشرة الأوائل في المركز الثامن بقيمة سوقية تبلغ 3.760 مليار يورو. (الامارات 24)
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