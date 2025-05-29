ريال مدريد في الصدارة... إليكم قائمة الأندية الأعلى قيمة

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احتل نادي المركز الأول، في قائمة الأندية الأعلى قيمة من حيث التقييم الاقتصادي.ويتصدر القائمة بقيمة إجمالية تبلغ 6.278 مليار .ويأتي في المركز الثاني، برصيد 5.104 مليار يورو.ورغم اللحظات الصعبة، يحتل المركز الثالث بـ5.051 مليار يورو، متفوقاً على بـ4.459 مليار يورو، وبايرن ميونخ بـ4.281 مليار يورو.واحتل المركز السادس بقيمة 4.207 مليار يورو، ومن ثم بـ4.010 مليار يورو.ويتواجد النادي الفرنسي الوحيد في قائمة العشرة الأوائل في المركز الثامن بقيمة سوقية تبلغ 3.760 مليار يورو. (الامارات 24)