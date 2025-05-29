صورٌ تُوثّق ما جرى في منزل طفولة الأميرة ديانا... وهذا ما كشفه شقيقها

في حادث أثار القلق وأعاد الأنظار إلى منزل طفولة الاميرة ديانا، اندلع حريق ضخم في مزرعة مهجورة ضمن أراضي "آلثورب هاوس"، مقر نشأتها، ومكان دفنها في .

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وأعرب شقيقها، ، عن صدمته إزاء الحادث، مشيراً إلى أن الحريق يُشتبه بأنه متعمَّد، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "لحسن الحظ، لم يكن المنزل مأهولاً وقت الحريق، لكن من المزعج للغاية أن أحد منازلنا الريفية قد أُحرق بفعل التخريب الليلة الماضية". (ارم نيوز)