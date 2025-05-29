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صورٌ تُوثّق ما جرى في منزل طفولة الأميرة ديانا... وهذا ما كشفه شقيقها

Lebanon 24
29-05-2025 | 09:47
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في حادث أثار القلق وأعاد الأنظار إلى منزل طفولة الاميرة ديانا، اندلع حريق ضخم في مزرعة مهجورة ضمن أراضي "آلثورب هاوس"، مقر نشأتها، ومكان دفنها في بريطانيا.
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وأعرب شقيقها، تشارلز سبنسر، عن صدمته إزاء الحادث، مشيراً إلى أن الحريق يُشتبه بأنه متعمَّد، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "لحسن الحظ، لم يكن المنزل مأهولاً وقت الحريق، لكن من المزعج للغاية أن أحد منازلنا الريفية قد أُحرق بفعل التخريب الليلة الماضية". (ارم نيوز)
 
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