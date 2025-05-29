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عربي-دولي

تحذير من الذكاء الإصطناعيّ في الحروب: "الخوارزميات ستكون أسرع من الرصاص"

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:00
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ذكرت "العربية" أنّه في زمن لم تعدّ فيه الحروب تُخاض فقط بالمدافع والدبابات، بل بالعقول والخوارزميات، يقف الذكاء الاصطناعي على خط المواجهة الأمامي كأحد أخطر الأسلحة في ترسانة الحروب الحديثة.
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ولم تعد الجيوش بحاجة لاجتياح الحدود بأسلحة تقليدية، فهجوم سيبراني واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على شلّ شبكة كهرباء دولة، أو اختراق أنظمة دفاعها الجوي، أو حتى التأثير على الرأي العام من خلال موجات تضليل معلوماتي منظمة.

لذا بات الذكاء الاصطناعي العنصر الأهم في معادلة "الحروب الهجينة"، حيث تلتقي الحرب السيبرانية بالحرب النفسية، ويتحوّل الهجوم الرقمي إلى سلاح استراتيجي يعيد رسم موازين القوى دون إطلاق رصاصة واحدة.

وكشف الدكتور محمد محسن رمضان، خبير الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، دور الذكاء الاصطناعي في ساحة القتال، وقال إن دوره "يتم من خلال تحليل البيانات الضخمة في الزمن الحقيقي لتحديد الأهداف بدقة، وتوقّع تحركات العدو قبل أن تحدث، وشنّ هجمات سيبرانية مؤمنة تستطيع التكيف مع نظم الحماية التقليدية، والتسلل من الثغرات قبل أن تُكتشف".

وأضاف أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم في قيادة الطائرات المُسيّرة وأنظمة الأسلحة الذاتية لاتخاذ قرارات ميدانية بدون تدخل بشري، ونشر الأخبار الزائفة عبر روبوتات المحادثة والمنصات الاجتماعية لتفكيك الجبهة الداخلية للدول المستهدفة".

وتابع: "اعتمدت الأطراف المتنازعة على الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات من دون طيار، وإدارة حملات التأثير المعلوماتي، واختراق البنية التحتية الرقمية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحديد مواقع أهداف الضربات الجوية بدقة عالية، بل والتشويش على أنظمة الاتصال والتحكم العسكرية"، لافتا إلى أنه في الحروب المقبلة، "ستكون الخوارزميات أسرع من الرصاص"، موضحا أنه ربما يكمن التهديد الأكبر في فكرة "القرار الآلي بالقتل"، حيث تتخذ الأنظمة الذكية قرارات فتاكة دون إشراف بشري مباشر.

وقال إن "هذا النوع من التطور يفتح الباب على مصراعيه لمخاطر أخلاقية وقانونية غير مسبوقة، وقد عبّر عن هذه المخاوف كبار علماء التقنية، حيث أكدوا أن الذكاء الاصطناعي قد يكون أخطر على البشرية من الأسلحة النووية".

وتابع أنه أمام هذه التحديات، بات الأمن السيبراني، "درعاً وطنياً" إذ تحتاج الدول إلى تعزيز قدراتها في الرصد المبكر للهجمات الذكية، والاستثمار في التشفير المتقدم والحوسبة الكمية، وبناء جيوش إلكترونية قادرة على الردع والردّ، وتطوير إطار قانوني دولي ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات القتالية، مضيفا: "إننا نعيش لحظة تاريخية يعاد فيها تعريف معنى "الحرب" و"السلام"، فالتحدي لم يعد فقط كيف نحارب؟، بل كيف نمنع آلة بلا مشاعر من إشعال فتيل حرب بلا نهاية؟"

وختم  قائلا: "إن لم يتم إحكام السيطرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من أداة بناء إلى آلة هدم، ولذا لا خوف من الآلة الذكية، بل من الإنسان الذي يبرمجها للقتل". (العربية)
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