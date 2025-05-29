ألغت رحلاتها... شركة طيران تُوجّه "ضربة مُؤلمة" لإسرائيل

وصفت صحيفة " " إلغاء شركة طيران "ريان إير" رحلاتها إلى المطارات الإسرائيليّة، بالضربة المؤلمة، باعتبارها من أبرز شركات الطيران المنخفضة التكاليف.

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ويعاني المستوطنون من ارتفاع تذاكر السفر، خاصة مع ، في ظل توقف العديد من شركات الطيران عن تسيير رحلات إلى ، بعد ضربات الحوثيين المتلاحقة.



وأضافت "معاريف" بحسب بيانات الشركة، أنّه منذ 7 تشرين أول 2023 وحتى اليوم، اضطرت إلى تحمل تكاليف بلغت 3.8 ملايين بسبب إلغاء الرحلات. (عربي21)