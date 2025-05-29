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إقتصاد

ألغت رحلاتها... شركة طيران تُوجّه "ضربة مُؤلمة" لإسرائيل

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:08
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وصفت صحيفة "معاريف" إلغاء شركة طيران "ريان إير" رحلاتها إلى المطارات الإسرائيليّة، بالضربة المؤلمة، باعتبارها من أبرز شركات الطيران المنخفضة التكاليف.
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ويعاني المستوطنون من ارتفاع تذاكر السفر، خاصة مع موسم الصيف، في ظل توقف العديد من شركات الطيران عن تسيير رحلات إلى مطار بن غوريون، بعد ضربات الحوثيين المتلاحقة.

وأضافت "معاريف" بحسب بيانات الشركة، أنّه منذ 7 تشرين أول 2023 وحتى اليوم، اضطرت إلى تحمل تكاليف بلغت 3.8 ملايين يورو بسبب إلغاء الرحلات. (عربي21)
 
 
 
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