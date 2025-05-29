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70 حالة وفاة جراء الكوليرا في الخرطوم خلال يومين!

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:35
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أعلنت وزارة الصحة السودانية عن وفاة 70 شخصًا في العاصمة الخرطوم خلال يومين فقط نتيجة تفشي وباء الكوليرا، في ظل أزمة صحية متفاقمة تعصف بالبلاد.
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ويشهد السودان ارتفاعًا حادًا في أعداد الإصابات والوفيات، حيث سُجل خلال أسبوع واحد أكثر من 170 حالة وفاة و2729 إصابة، 90% منها في ولاية الخرطوم. ويعود تفشي الوباء إلى التدهور الكبير في البنية التحتية الصحية وانقطاع المياه والكهرباء، نتيجة الحرب المستمرة.

وتعاني مراكز العلاج من اكتظاظ شديد ونقص حاد في المحاليل الوريدية والأدوية، وسط ظروف قاسية للمرضى والطواقم الطبية. ويُعزى انتشار المرض جزئيًا إلى توقف محطات المياه بعد تعرض محطات كهرباء في الخرطوم لضربات بطائرات مسيّرة، ما دفع السكان إلى استخدام مياه غير آمنة من النيل أو الآبار السطحية.

ويشكل هذا الوضع الصحي الخطير تحديًا هائلًا للنظام الطبي شبه المنهار في الخرطوم، حيث يواصل المتطوعون والعاملون الصحيون جهودهم رغم ضعف الإمكانات وصعوبة الأوضاع. (روسيا اليوم)
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