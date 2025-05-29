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نتنياهو: لهذا السبب لم نُحقّق النصر على "حماس" حتى الآن

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:37
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "سبب عدم تحقيق النصر على حماس حتى الآن هو خشية حكومته من إيذاء الأسرى في غزة".
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وأكد نتنياهو في تصريحات له، أن "حكومته ستطلق سراح جميع الأسرى وتنزع السلاح من غزة وتقضي على حماس وتطرد قادتها من القطاع"، مضيفا "سنأخذ غالبية أراضي غزة من حماس وسنسلبها قدرتها على سرقة الغذاء من سكان القطاع". (سبوتنيك)
 
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