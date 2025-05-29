نتنياهو: لهذا السبب لم نُحقّق النصر على "حماس" حتى الآن

قال ، إن "سبب عدم تحقيق النصر على حتى الآن هو خشية حكومته من إيذاء الأسرى في غزة".

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وأكد في تصريحات له، أن "حكومته ستطلق سراح جميع الأسرى وتنزع السلاح من غزة وتقضي على حماس وتطرد قادتها من القطاع"، مضيفا "سنأخذ غالبية أراضي غزة من حماس وسنسلبها قدرتها على سرقة الغذاء من سكان القطاع". (سبوتنيك)