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عربي-دولي
كردفان تشتعل مجددًا… معارك عنيفة والدعم السريع يستعيد الدبيبات
Lebanon 24
29-05-2025
|
11:10
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قالت
قوات الدعم السريع
إنها استعادت السيطرة على مدينة الدبيبات، التي تكتسب أهمية عملياتية كبيرة لطرفي القتال، إذ تربط جنوب وغرب كردفان بمدينة الأبيض، حاضرة ولاية
شمال كردفان
ذات الأهمية الاستراتيجية لكل من الجيش وقوات الدعم السريع.
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ووفقًا لشهود
عيان
، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا من الجانبين.
وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة دخول مقاتلين من قوات الدعم السريع إلى المدينة.
وفي بيان رسمي، قالت قوات الدعم السريع: "حققت قواتنا انتصارًا كبيرًا على الجيش والقوات المتحالفة معه". (سكاي نيوز)
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