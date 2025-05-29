Advertisement

عربي-دولي

كردفان تشتعل مجددًا… معارك عنيفة والدعم السريع يستعيد الدبيبات

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:10
A-
A+

Doc-P-1367646-638841389714630094.jpg
Doc-P-1367646-638841389714630094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت قوات الدعم السريع إنها استعادت السيطرة على مدينة الدبيبات، التي تكتسب أهمية عملياتية كبيرة لطرفي القتال، إذ تربط جنوب وغرب كردفان بمدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية لكل من الجيش وقوات الدعم السريع.
Advertisement

ووفقًا لشهود عيان، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا من الجانبين.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة دخول مقاتلين من قوات الدعم السريع إلى المدينة.

وفي بيان رسمي، قالت قوات الدعم السريع: "حققت قواتنا انتصارًا كبيرًا على الجيش والقوات المتحالفة معه". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
حزب الأمة القومي السوداني: 26 قتيلا في ولاية غرب كردفان بهجمات للدعم السريع
lebanon 24
29/05/2025 22:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية السودانية: مليشيا الدعم السريع قتلت 300 مواطن في مدينة النهود غربي كردفان
lebanon 24
29/05/2025 22:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مع احتدام معارك الفاشر.. الدعم السريع تعرض ممرات آمنة للجيش
lebanon 24
29/05/2025 22:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: اشتعال النيران مجددا في حاويات في ميناء رجائي
lebanon 24
29/05/2025 22:08:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-05-29
14:35 | 2025-05-29
14:29 | 2025-05-29
14:05 | 2025-05-29
14:00 | 2025-05-29
14:00 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24