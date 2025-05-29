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عربي-دولي

رسمياً... نتنياهو يوافق على هذه الخطة لوقف إطلاق النار في غزة!

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:20
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه قبل بمخطط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الجديد، وقالت القناة "نقبل بمخطط ويتكوف الجديد".
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وكشفت مصادر مطلعة أن المقترح يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا للاتفاق الذي عُرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا يتم خلالها الإفراج عن تسعة أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين خلال أسبوع واحد.
كما ينص المقترح على انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها مؤخرًا، حيث تنسحب إسرائيل في اليوم الأول من شمال محور نتساريم وفي اليوم السابع من جنوب المحور نفسه، بحسب القناة 12.

وفي نهاية المفاوضات، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكون إسرائيل مخولة باستئناف العمليات العسكرية، كما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بمشاركة الأمم المتحدة.
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