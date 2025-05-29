رسمياً... نتنياهو يوافق على هذه الخطة لوقف إطلاق النار في غزة!

ذكرت القناة 12 نقلاً عن رئيس الوزراء أنه قبل بمخطط المبعوث الأميركي الجديد، وقالت القناة "نقبل بمخطط ويتكوف الجديد".

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وكشفت مصادر مطلعة أن المقترح يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وتبادل المحتجزين بين حركة والحكومة الإسرائيلية.



ووفقًا للاتفاق الذي عُرض على الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا يتم خلالها الإفراج عن تسعة أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين خلال أسبوع واحد. وكشفت مصادر مطلعة أن المقترح يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وتبادل المحتجزين بين حركة والحكومة الإسرائيلية.ووفقًا للاتفاق الذي عُرض على الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا يتم خلالها الإفراج عن تسعة أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين خلال أسبوع واحد.

كما ينص المقترح على انسحاب الجيش من الأراضي التي احتلها مؤخرًا، حيث تنسحب إسرائيل في اليوم الأول من شمال محور نتساريم وفي اليوم السابع من جنوب المحور نفسه، بحسب القناة 12.



وفي نهاية المفاوضات، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكون إسرائيل مخولة باستئناف العمليات العسكرية، كما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بمشاركة .