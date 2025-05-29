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إقتصاد

رئيس وزراء اليابان وترامب يناقشان الرسوم الجمركية هاتفيًا

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:30
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قال رئيس وزراء اليابان، شيجيرو إيشيبا، إنه تبادل وجهات النظر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عبر اتصال هاتفي تناول موضوع الرسوم الجمركية.
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وأضاف إيشيبا أن الحديث بينهما كان "مثمرًا"، إذ زاد فهم كل منهما لوجهة نظر الآخر.

ويُعد هذا ثاني اتصال هاتفي بينهما خلال الشهر الجاري، بعد اتصال سابق جرى في 23 أيار، وذلك في إطار التحضيرات لعقد جولة رابعة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية بين البلدين، وفق وكالة "رويترز".
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