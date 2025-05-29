رئيس وزراء اليابان وترامب يناقشان الرسوم الجمركية هاتفيًا

Advertisement

قال رئيس وزراء ، شيجيرو إيشيبا، إنه تبادل وجهات النظر مع الرئيس الأميركي ، اليوم الخميس، عبر اتصال هاتفي تناول موضوع الرسوم الجمركية.وأضاف إيشيبا أن الحديث بينهما كان "مثمرًا"، إذ زاد فهم كل منهما لوجهة نظر الآخر.ويُعد هذا ثاني اتصال هاتفي بينهما خلال الشهر الجاري، بعد اتصال سابق جرى في 23 أيار، وذلك في إطار التحضيرات لعقد جولة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية بين البلدين، وفق وكالة " ".