Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: تحدثت مع ميرتس حول تزويدنا بصواريخ "توروس" ذات المدى البعيد

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:59
A-
A+
Doc-P-1367685-638841421945302771.jpg
Doc-P-1367685-638841421945302771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنه تحدث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته لبرلين أمس الأربعاء حول إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز الألمانية من طراز "توروس".
Advertisement
ونقلت بوابة الأخبار الأوكرانية "آر بي كيه" عن زيلينسكي قوله: "تحدثنا عن موضوع صواريخ تاوروس في لقاء مغلق مع المستشار الألماني"، مشيرا إلى أنه يجري العمل في هذا الاتجاه، لكنه أوضح أن الطرفين اتفقا أيضًا على عدم مناقشة هذا الموضوع علنًا في المستقبل. وأضاف زيلينسكي أنه سيلتزم بهذا الوعد.
وتفتقر أوكرانيا بشكل خاص إلى أسلحة بعيدة المدى قادرة على تدمير منشآت عسكرية استراتيجية في العمق الروسي وشلّ لوجستيات الحرب الروسية. وحصلت أوكرانيا حتى الآن على صواريخ "أتاكمز" من الولايات المتحدة، وصواريخ كروز "ستورم شادو/سكالب" من بريطانيا وفرنسا.

وفي ألمانيا تدور منذ فترة طويلة مناقشات بشأن تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز "توروس" ذات مدى يصل إلى 500 كيلومتر، وهي خطوة تطالب بها أوكرانيا.
وكان المستشار السابق أولاف شولتس رفض هذه الخطوة خشية أن يؤدي ذلك إلى اعتبار ألمانيا طرفًا مباشرًا في الحرب. في المقابل، رفض ميرتس استبعاد إمكانية توريد هذه الأسلحة مستقبلا.

وخلال زيارة زيلينسكي لبرلين أمس، تم الاتفاق على أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في بناء أسلحتها الخاصة بعيدة المدى.
مواضيع ذات صلة
ميرتس: سنساعد أوكرانيا في إنتاج صواريخ بعيدة المدى
lebanon 24
29/05/2025 22:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سننتج أسلحة بعيدة المدى ومسيّرات في أوكرانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
29/05/2025 22:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "التايمز" البريطانية: إيران نقلت الأسبوع الماضي ولأول مرة صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى إلى "ميليشياتها" في العراق
lebanon 24
29/05/2025 22:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: وقف الضربات الصاروخية وضربات المسيرات بعيدة المدى سيضمن تلقائيا حماية جميع البنى التحتية المدنية
lebanon 24
29/05/2025 22:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-05-29
14:35 | 2025-05-29
14:29 | 2025-05-29
14:05 | 2025-05-29
14:00 | 2025-05-29
14:00 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24