زيلينسكي: تحدثت مع ميرتس حول تزويدنا بصواريخ "توروس" ذات المدى البعيد

كشف الرئيس الأوكراني ، الخميس، أنه تحدث مع المستشار الألماني ميرتس خلال زيارته لبرلين أمس الأربعاء حول إمكانية تزويد بصواريخ من طراز " ".

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ونقلت بوابة الأخبار "آر بي كيه" عن قوله: "تحدثنا عن موضوع صواريخ تاوروس في لقاء مغلق مع المستشار الألماني"، مشيرا إلى أنه يجري العمل في هذا الاتجاه، لكنه أوضح أن الطرفين اتفقا أيضًا على عدم مناقشة هذا الموضوع علنًا في . وأضاف زيلينسكي أنه سيلتزم بهذا الوعد.

وتفتقر أوكرانيا بشكل خاص إلى أسلحة بعيدة المدى قادرة على تدمير منشآت عسكرية استراتيجية في العمق الروسي وشلّ لوجستيات الحرب الروسية. وحصلت أوكرانيا حتى الآن على صواريخ "أتاكمز" من ، وصواريخ كروز "ستورم شادو/سكالب" من وفرنسا.



وفي تدور طويلة مناقشات بشأن تزويد بصواريخ كروز من طراز "توروس" ذات مدى يصل إلى 500 كيلومتر، وهي خطوة تطالب بها أوكرانيا.

وكان المستشار السابق رفض هذه الخطوة خشية أن يؤدي ذلك إلى اعتبار ألمانيا طرفًا مباشرًا في الحرب. في المقابل، رفض ميرتس استبعاد إمكانية توريد هذه الأسلحة مستقبلا.



وخلال زيارة زيلينسكي لبرلين أمس، تم الاتفاق على أن تساعد ألمانيا أوكرانيا في بناء أسلحتها الخاصة بعيدة المدى.