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عربي-دولي

في أول تعليق رسمي.. هذا ما قالته حماس عن صفقة ويتكوف الجديدة!

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:07
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تسلمها مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
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وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر قناتها على "تلغرام": "استلمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسته بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".

وقد تسلمت إسرائيل هذا المقترح خلال الساعات الأخيرة، لكنها لم تصدر بعد موقفا رسميا حياله.

إلا أن التقديرات تشير إلى أنها لن ترفضه، لأنه لا يختلف كثيرا عن المبادرة الأصلية التي اقترحها ويتكوف سابقا، والتي نصت على إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء دفعة واحدة.
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