مصر تتسلم آثارًا تاريخية من فرنسا وتفتح تحقيقًا حول تهريبها

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استعادت مصر قطع أثرية كانت مهربة إلى وخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية .وتسلّمت ، اليوم الخميس، 7 قطع أثرية من العصور القديمة، من بعد أن قامت بضبطها في يناير الماضي.وكانت السلطات قد صادرت القطع الأثرية في بعد التحقق من خروجها بطرق غير شرعية، وسلمتها إلى في باريس خلال الماضي، تمهيداً لإعادتها إلى موطنها الأصلي.يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري التي تقوم فيها ، بتسليم والآثار، لمجموعات أثرية تم استردادها من الخارج حيث سبق ذلك تسليم عدد 25 قطعة أثرية نادرة كانت قد تسلمتها في من السلطات الأميركية.ومن قبل تسلمت الوزارة 20 قطعة أثرية هامة مستردة من .وفي العام 2018 استردت مصر قطعاً أثرية مهربة قبل 91 عاما، حيث ذكرت الخارجية المصرية أنها سلمت مسؤولي قطعا أثرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك في مصر عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع في صالة مزادات بمدينة نيويورك وضُبطت من قبل السلطات الأميركية.وفي العام 2019 أعلنت وزارة السياحة والآثار أن 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة على مدار عقود.وذكرت الوزارة أن 95% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن ، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني. (الحدث)