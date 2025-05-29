مصر تتسلم آثارًا تاريخية من فرنسا وتفتح تحقيقًا حول تهريبها

استعادت مصر قطع أثرية كانت مهربة إلى فرنسا
وخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية .
وتسلّمت وزارة السياحة والآثار
، اليوم الخميس، 7 قطع أثرية من العصور المصرية
القديمة، من مقر وزارة الخارجية
بعد أن قامت السلطات الفرنسية
بضبطها في يناير الماضي.
وكانت السلطات الفرنسية
قد صادرت القطع الأثرية في باريس
بعد التحقق من خروجها من مصر
بطرق غير شرعية، وسلمتها إلى السفارة المصرية
في باريس خلال مارس
الماضي، تمهيداً لإعادتها إلى موطنها الأصلي.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري التي تقوم فيها وزارة الخارجية
، بتسليم وزارة السياحة
والآثار، لمجموعات أثرية تم استردادها من الخارج حيث سبق ذلك تسليم عدد 25 قطعة أثرية نادرة كانت قد تسلمتها القنصلية العامة
في نيويورك
من السلطات الأميركية.
ومن قبل تسلمت الوزارة 20 قطعة أثرية هامة مستردة من أستراليا
.
وفي العام 2018 استردت مصر قطعاً أثرية مهربة قبل 91 عاما، حيث ذكرت الخارجية المصرية أنها سلمت مسؤولي وزارة الآثار
قطعا أثرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك في مصر عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع في صالة مزادات بمدينة نيويورك وضُبطت من قبل السلطات الأميركية.
وفي العام 2019 أعلنت وزارة السياحة والآثار أن 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة على مدار عقود.
وذكرت الوزارة أن 95% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن ، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني. (الحدث)