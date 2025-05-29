ماذا أبلغ قادة الخليج ترامب بشأن ضرب إيران؟

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن قادة وقطر والإمارات أعربوا خلال جولة الرئيس الأميركي في عن معارضتهم لأي ضربة تستهدف المنشآت النووية ، ودعوه بدلاً من ذلك إلى السعي نحو اتفاق نووي جديد مع .

وبحسب المصادر نفسها، شدّد الخليجيون على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي، معتبرين أن التوصل إلى اتفاق نووي هو الخيار الأفضل لتفادي التصعيد في المنطقة.

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وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي ، يوم الأربعاء، أنه حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي من ضرب ، معتبرا أن الأمر لن يكون "ملائما" في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها .وقال ترامب للصحفيين "أود أن أكون صادقا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من خلال مكالمة الأسبوع الماضي الإحجام عن القيام بعمل عسكري.وأضاف: "قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن"، واصفا المحادثات الدقيقة الجارية بأنها "جيدة جدا". وتابع "أبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ أرواحا كثيرة".وأجرت إيران والولايات المتحدة جولة خامسة من المفاوضات في الجمعة، من دون الإعلان عن إحراز تقدم يُذكر، غير أنّهما أكدتا الاستعداد لإجراء محادثات جديدة، من دون أن يتم تحديد موعد لذلك. ويشكّل تخصيب اليورانيوم موضوع الخلاف .وكان ترامب قد سحب بشكل أحادي في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من المبرم مع إيران وأعاد فرض عقوبات على طهران.