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البيت الأبيض اعلن موافقة إسرائيل على الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
29-05-2025 | 14:05
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 اعلن البيت الابيض،  أن "اسرائيل وافقت على الخطة الاميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، في وقت تستمر المباحثات مع حركة حماس.
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وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض: "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب أرسلا الى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه اسرائيل وأيدته. اسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله الى حماس"، لافتة الى أن "المباحثات مستمرة".
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