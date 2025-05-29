البيت الأبيض اعلن موافقة إسرائيل على الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة

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اعلن البيت الابيض، أن "اسرائيل وافقت على الخطة الاميركية لوقف إطلاق النار في "، في وقت تستمر المباحثات مع حركة .وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض: "يمكنني التأكيد أن الموفد الخاص والرئيس أرسلا الى حماس اقتراحا لوقف إطلاق النار وافقت عليه اسرائيل وأيدته. اسرائيل وقعت هذا الاقتراح قبل إرساله الى حماس"، لافتة الى أن "المباحثات مستمرة".