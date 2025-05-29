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عربي-دولي
الاحتلال يُخرج بالقوة المرضى والأطباء من مشفى العودة شمال غزة
Lebanon 24
29-05-2025
|
14:29
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بدأ الجيش
الإسرائيلي
عملية "إجلاء قسرية"، للمرضى والموظفين، في
مستشفى العودة
، وهو آخر مستشفى أهلي لا يزال يعمل في مناطق شمال
قطاع غزة
.
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وأورد المستشفى في بيان: "تقوم قوات
الاحتلال
في هذه الأثناء بعملية إجلاء قسرية للمرضى والطواقم الطبية من داخل مستشفى العودة في تل الزعتر، المستشفى
الوحيد الذي
كان لا يزال يعمل شمال قطاع غزة".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد "أيام من الحصار والاستهداف المتكرر للمستشفى، مما يشكل تهديدا مباشرا على الحق في الصحة والحياة، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
(سكاي نيوز)
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