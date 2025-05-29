الاحتلال يُخرج بالقوة المرضى والأطباء من مشفى العودة شمال غزة

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بدأ الجيش عملية "إجلاء قسرية"، للمرضى والموظفين، في ، وهو آخر مستشفى أهلي لا يزال يعمل في مناطق شمال .وأورد المستشفى في بيان: "تقوم قوات في هذه الأثناء بعملية إجلاء قسرية للمرضى والطواقم الطبية من داخل مستشفى العودة في تل الزعتر، المستشفى كان لا يزال يعمل شمال قطاع غزة".وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد "أيام من الحصار والاستهداف المتكرر للمستشفى، مما يشكل تهديدا مباشرا على الحق في الصحة والحياة، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".(سكاي نيوز)