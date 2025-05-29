البيت الأبيض: ترامب ومبعوثه أرسلا مقترح وقف إطلاق النار إلى حماس

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وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المحادثات لا تزال مستمرة بشأن وقف إطلاق النار في .وأشارت كارولين ليفيت إلى أنه لا علم لهم بموافقة حركة على مقترح ويتكوف.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن غزة.وبحسب "القناة 12" الاسرائيلية قال رئيس الوزراء: "نوافق على قبول المقترح الذي نقل إلينا الليلة.. حماس لم ترد بعد.. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة ولذلك سنواصل القتال حتى على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الرهائن في أيدينا".ونقلت "القناة 13" عن مسؤول إسرائيليّ مشارك في المحادثات، ووصفته برفيع المستوى، القول: "نقبل خطة ويتكوف، والقرار بيد حماس".من جهتها، أعلنت حماس تسلمها مقترح ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر قناتها على " ": "استلمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسته بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".