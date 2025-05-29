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إدارة ترامب "تشكر ماسك على عمله"

Lebanon 24
29-05-2025 | 16:26
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شكر البيت الأبيض، يوم الخميس، الملياردير إيلون ماسك على الخدمات التي أداها ضمن الإدارة الأميركية، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب إنهاء مهمته المتمثلة في خفض النفقات العامة للحكومة.
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين "نشكره على عمله. نشكره على إطلاق هيئة الكفاءة الحكومية، ستتواصل الجهود الرامية إلى تقليل الهدر والاحتيال والانتهاكات".
ويوم الأربعاء، أكد ماسك وضع حدا لمهمته خفض النفقات العامة، بعد أربعة أشهر على تجربة غير مسبوقة.

وجاء في منشور لماسك على منصته إكس "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق"، مضيفا أنّ "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة.

وتأتي مغادرة ماسك بعد يوم واحد فقط من انتقاده لأبرز تشريعات ترامب.
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