إدارة ترامب "تشكر ماسك على عمله"

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين "نشكره على عمله. نشكره على إطلاق هيئة الكفاءة الحكومية، ستتواصل الجهود الرامية إلى تقليل الهدر والاحتيال والانتهاكات". شكر ، يوم الخميس، الملياردير على الخدمات التي أداها ضمن ، بعدما أعلن إنهاء مهمته المتمثلة في خفض النفقات العامة للحكومة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين "نشكره على عمله. نشكره على إطلاق هيئة الكفاءة الحكومية، ستتواصل الجهود الرامية إلى تقليل الهدر والاحتيال والانتهاكات".

ويوم الأربعاء، أكد وضع حدا لمهمته خفض النفقات العامة، بعد أربعة أشهر على تجربة غير مسبوقة.



وجاء في منشور لماسك على منصته إكس "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق"، مضيفا أنّ "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة.



وتأتي مغادرة ماسك بعد فقط من انتقاده لأبرز تشريعات .