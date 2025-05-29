البيت الأبيض يأمل في مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "نأمل في أن تنخرط روسيا وأكرانيا في مفاوضات مباشرة.. سوف يتم الإبلاغ إذا قرر إرسال ممثل إلى المحادثات المقبلة بين روسيا وأوكرانيا في ، في الوقت الحالي، ليس لدي أي معلومات حول هذا الأمر".كما أعربت ليفيت عن أملها في أن "يتم عقد اللقاء بين الطرفين، المقرر في الثاني من يونيو المقبل في إسطنبول".وأضافت: "على حد علمي، ونأمل ذلك، ستجري روسيا وأوكرانيا بالفعل محادثات مباشرة الأسبوع المقبل في إسطنبول. نعتقد أن هذا الاجتماع سيعقد، وهذا ما دعا إليه الرئيس، أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات". مؤكدة أن " قد أصر على ضرورة التوصل إلى حل سلمي منذ بداية الأزمة".وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس منذ البداية أنه يريد حل هذه الأزمة على طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة".