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نتنياهو يخضع لفحص طبي.. ووزير العدل يحلّ محلّه مؤقتاً

Lebanon 24
29-05-2025 | 18:05
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه "سيخضع لفحص طبي روتيني، الجمعة".
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ومن المقرّر أن يعيّن مجلس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين قائماً بأعمال رئيس الوزراء خلال فترة الفحص.
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