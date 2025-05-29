هاتفها الشخصي تعرض للقرصنة... انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض

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تحقق السلطات الأميركية في محاولة انتحال شخصية كبيرة موظفي ، حسبما نقلت صحيفة " " عن مصادر مطلعة، الخميس.وأفاد التقرير أن أبلغت زملاءها أن هاتفها المحمول تعرض للقرصنة، مما سمح لمنتحل شخصيتها بالوصول إلى أرقام هواتف خاصة.لكنها أكدت أن الحادث طال هاتفها الشخصي، لا الرسمي.وحسب " جورنال"، ففي الأسابيع الأخيرة تلقى أعضاء في وحكام ولايات وكبار المديرين التنفيذيين في شركات أميركية وشخصيات أخرى، رسائل ومكالمات من شخص ادعى أنه وايلز.ولم يستجب البيت الأبيض ومكتب التحقيقات (إف بي آي) لطلبات التعليق من الصحيفة الأميركية.ويواجه البيت الأبيض أزمة تتعلق بأمن المعلومات، وذكرت " " مؤخرا أن شخصا اخترق التي استخدمها السابق للرئيس الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر، واطلع على رسائل من عدد كبير من المسؤولين .وفي أواخر العام الماضي، قال مسؤول في البيت الأبيض إن تعتقد أن حملة تجسس إلكتروني صينية واسعة النطاق تعرف باسم "إعصار الملح"، استهدفت وسجلت مكالمات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية رفيعة المستوى.