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عربي-دولي
هاتفها الشخصي تعرض للقرصنة... انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض
Lebanon 24
29-05-2025
|
23:16
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تحقق السلطات الأميركية في محاولة انتحال شخصية كبيرة موظفي
البيت الأبيض
سوزي وايلز
، حسبما نقلت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" عن مصادر مطلعة، الخميس.
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وأفاد التقرير أن
وايلز
أبلغت زملاءها أن هاتفها المحمول تعرض للقرصنة، مما سمح لمنتحل شخصيتها بالوصول إلى أرقام هواتف خاصة.
لكنها أكدت أن الحادث طال هاتفها الشخصي، لا الرسمي.
وحسب "
وول ستريت
جورنال"، ففي الأسابيع الأخيرة تلقى أعضاء في
مجلس الشيوخ
وحكام ولايات وكبار المديرين التنفيذيين في شركات أميركية وشخصيات أخرى، رسائل ومكالمات من شخص ادعى أنه وايلز.
ولم يستجب البيت الأبيض ومكتب التحقيقات
الفيدرالي
(إف بي آي) لطلبات التعليق من الصحيفة الأميركية.
ويواجه البيت الأبيض أزمة تتعلق بأمن المعلومات، وذكرت "
رويترز
" مؤخرا أن شخصا اخترق
خدمة الاتصالات
التي استخدمها
مايك والتز
مستشار الأمن القومي
السابق للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في وقت سابق من هذا الشهر، واطلع على رسائل من عدد كبير من المسؤولين
الأميركيين
.
وفي أواخر العام الماضي، قال مسؤول في البيت الأبيض إن
الولايات المتحدة
تعتقد أن حملة تجسس إلكتروني صينية واسعة النطاق تعرف باسم "إعصار الملح"، استهدفت وسجلت مكالمات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية رفيعة المستوى.
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