أول هجوم منذ سقوط الأسد.. داعش يتبنى تفجير لغم بدورية للقوات الحكومية السورية في السويداء

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قام تنظيم "داعش"، أمس الخميس، بتبني أول هجوم له ضد القوات الحكومية الجديدة منذ سقوط ، وفق ما ذكر وموقع "سايت" الذي يتتبع نشاط الجماعات المتطرفة.ونقل موقع "سايت" بيانا لتنظيم "داعش"، يعلن فيه تفجير "عبوة ناسفة زرعها جنود الخلافة مسبقا على آلية للنظام السوري المرتد"، في محافظة جنوبي .وقال الموقع والمرصد إنه أول هجوم يتبناه تنظيم "داعش" ضد قوات الحكومة السورية الجديدة.وأضاف لحقوق الإنسان أن شخصا قتل وأصيب 3 من عناصر الفرقة 70 في الجديد، بعد تعرض دوريتهم لتفجير لغم عن بعد، الأربعاء.وأشار إلى أن الشخص الذي قتل "كان مرافقا لدورية ".وبعد سيطرته على مناطق واسعة من سوريا والعراق عام 2014، مني تنظيم "داعش" في سوريا عام 2019 بالهزيمة، لكنه حافظ على وجوده بشكل رئيسي في مناطق البادية الشاسعة في البلاد.إلا أن الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد إطاحة في ديسمبر، كانت نادرة.مع ذلك، واصل التنظيم تنفيذ هجمات ضد القوات في شمالوأعلنت السلطات السورية هذا الأسبوع أنها ألقت القبض على أعضاء خلية تابعة لتنظيم "داعش" قرب ، واتهمتهم بالتحضير لهجمات.(سكاي نيوز)