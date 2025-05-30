جراح أحدهم خطيرة.. إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال معارك في غزة

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أعلن الجيش إصابة 4 من جنوده، جراح أحدهم خطيرة، خلال المعارك في .فاليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من كتيبة المدرعات 74، التابعة للواء 188، أصيب بجروح خطيرة يوم أمس الخميس خلال القتال في شمال قطاع غزة.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم إجلاء الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وقد تم إبلاغ عائلته.وأمس الخميس أفادت صحيفة "جيروزليم بوست" بإصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة خلال اشتباك جنوب قطاع غزة.ونقلت الصحيفة عن موقع "والا"، يوم الخميس، أن ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة إثر استهدافهم بقذيفة "آر بي جي" أثناء تأدية عملهم في مبنى جنوب قطاع غزة.وأفادت التقارير أن الجنود المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم.