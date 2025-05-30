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جراح أحدهم خطيرة.. إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال معارك في غزة

Lebanon 24
30-05-2025 | 00:15
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أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده، جراح أحدهم خطيرة، خلال المعارك في قطاع غزة.
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فاليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من كتيبة المدرعات 74، التابعة للواء 188، أصيب بجروح خطيرة يوم أمس الخميس خلال القتال في شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم إجلاء الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وقد تم إبلاغ عائلته.

وأمس الخميس أفادت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية بإصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة خلال اشتباك جنوب قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "والا"، يوم الخميس، أن ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة إثر استهدافهم بقذيفة "آر بي جي" أثناء تأدية عملهم في مبنى جنوب قطاع غزة.

وأفادت التقارير أن الجنود المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلاتهم.
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