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عربي-دولي

قائد "طلعات البراميل" في سوريا بقبضة الأمن.. من هو راجح ونوس؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 01:22
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس، عن توقيف العميد الطيار راجح خضر ونوس، الذي يشغل منصب قائد ما يُعرف بـ"السرب 767 مروحي" في مطار المزة العسكري، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
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ووفق بيان رسمي صدر عن الوزارة، فإن دوريات الأمن الداخلي في محافظة حمص ألقت القبض على ونوس، الذي يُعد من أبرز طياري المروحيات في صفوف قوات النظام، وينحدر من بلدة "بيت عانا" التابعة لناحية "الدالية" في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية.

راجح ونوس كان قد وُجهت له اتهامات بتنفيذ مئات الطلعات الجوية مستخدمًا البراميل المتفجرة ضد مناطق مأهولة في محافظة درعا ومدينة داريا، وهي جرائم وثقتها منظمات حقوقية منذ عام 2017، حيث ورد اسمه في عدة قوائم دولية للملاحقة.

يُذكر أن ونوس كان في السابق طياراً ضمن "اللواء 64" في مطار "بلي" العسكري بريف دمشق والذي كانت تديره القوات الجوية في النظام السابق، وظهر اسمه ضمن قوائم ضمت أسماء 400 طيار عُرفت بملف "غربان الموت". 

ونشرت وزارة الداخلية السورية لقطات لعملية اعتقال ونوس وجانباً من اعترافاته، في مقطع مصور عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر ونوس متحدثاً في إحدى اللقطات.

وقال محمود سليمان أحد ضباط قوى الأمن الداخلي معلقاً: "في ظل جهودنا المتواصلة لتعقب مجرمي الحرب.. تمكنت قوات الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المجرم العميد راجح خضر ونوس أحد المتورطين بقصف المدنيين".

وأضاف أن ونوس "نفّذ آلاف الطلعات الجوية منذ أول يوم لاستخدام الطيران المروحي ضد الشعب السوري، وقد تم أسره في عام 2013 ليخرج بعدها ضمن صفقة".

وتابع سليمان حديثه: "بعد ذلك قام النظام البائد بترقيته ليصبح أحد قادة أسراب الطيران المروحي، وعاد أشد إجراماً من ذي قبل، وارتكب أفظع المجازر بحق المدنيين الأبرياء في عموم سوريا". (ارم)
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