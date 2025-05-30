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عربي-دولي
أمل ضئيل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
Lebanon 24
30-05-2025
|
01:31
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اعتبرت
الأمم المتحدة
أن الأمل ضئيل بأن تحقق المفاوضات بين
روسيا
وأوكرانيا أي خرق يذكر بالأيام المقبلة، فيما أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
، الجمعة، أن
الولايات المتحدة
أمام "اختبار لمصداقيتها" بشأن مسألة فرض عقوبات على روسيا في حال رفضت الالتزام بوقف إطلاق نار في
أوكرانيا
.
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وقال ماكرون "تباحثت قبل 48 ساعة مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الذي أبدى نفاد صبره. السؤال المطروح الآن هو ما سنفعل حيال ذلك؟ إننا مستعدون"، معتبرا أنه إذا أثبتت روسيا أنها "غير مستعدة لإحلال السلام" على
واشنطن
أن تؤكد "التزامها" بمعاقبة
موسكو
.
إلى ذلك اعتبرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، الخميس، أن الأمل ضئيل بأن تحقق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أي خرق، منددة بما وصفتها بـ"الزيادة الوحشية" في الهجمات الروسية على أوكرانيا مؤخرا.
وأبلغت وكيلة
الأمين العام للأمم المتحدة
للشؤون السياسية،
روزماري
ديكارلو،
مجلس الأمن
بأن "الأمل الحذر" الذي كنت قد أعربت عنه قبل شهر تضاءل بمواجهة الاعتداءات الأخيرة.
وقالت ديكارلو: "وفقا لمسؤولين أوكرانيين، كان هجوم الاثنين باستخدام 355 طائرة مسيّرة أكبر هجوم على أوكرانيا بمثل هذه الطائرات منذ بدء
الغزو
الروسي"، مضيفة: "هذا الرقم يفوق الرقم القياسي المسجل في الليلة السابقة". (العربية)
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