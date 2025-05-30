أمل ضئيل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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اعتبرت أن الأمل ضئيل بأن تحقق المفاوضات بين وأوكرانيا أي خرق يذكر بالأيام المقبلة، فيما أعلن ، الجمعة، أن أمام "اختبار لمصداقيتها" بشأن مسألة فرض عقوبات على روسيا في حال رفضت الالتزام بوقف إطلاق نار في .وقال ماكرون "تباحثت قبل 48 ساعة مع الرئيس الأميركي الذي أبدى نفاد صبره. السؤال المطروح الآن هو ما سنفعل حيال ذلك؟ إننا مستعدون"، معتبرا أنه إذا أثبتت روسيا أنها "غير مستعدة لإحلال السلام" على أن تؤكد "التزامها" بمعاقبة .إلى ذلك اعتبرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، الخميس، أن الأمل ضئيل بأن تحقق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أي خرق، منددة بما وصفتها بـ"الزيادة الوحشية" في الهجمات الروسية على أوكرانيا مؤخرا.وأبلغت وكيلة للشؤون السياسية، ديكارلو، بأن "الأمل الحذر" الذي كنت قد أعربت عنه قبل شهر تضاءل بمواجهة الاعتداءات الأخيرة.وقالت ديكارلو: "وفقا لمسؤولين أوكرانيين، كان هجوم الاثنين باستخدام 355 طائرة مسيّرة أكبر هجوم على أوكرانيا بمثل هذه الطائرات منذ بدء الروسي"، مضيفة: "هذا الرقم يفوق الرقم القياسي المسجل في الليلة السابقة". (العربية)