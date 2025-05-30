"Responsible Statecraft": بعد سقوط الأسد.. إيران تكافح للحفاظ على دورها في سوريا

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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن " ، أكثر من أي قوة شرق أوسطية أخرى، بذلت جهداً كبيراً لمساعدة الرئيس بشار على تجاوز الحرب الأهلية . وعندما سقط نظام الأسد في أواخر عام 2024 على يد تحالف من الجماعات المتمردة بقيادة هيئة تحرير الشام، فقدت طهران أقرب حلفائها العرب، مما شكل أزمة كبرى ونكسة مهينة لإيران. إن حجم الدماء والأموال التي استثمرتها الجمهورية الإسلامية في دعم حكومة الأسد يعني أن الإطاحة به كانت، كما قال القائد الكبير في الحرس الثوري الإسلامي بهروز أصبتي، "هزيمة سيئة للغاية" لإيران".وبحسب الموقع، "الآن، بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على مرحلة ما بعد الأسد، تعود وإيران إلى التعاون بشكل حذر ولكن بطرق محدودة تؤكد النهج البراغماتي الذي تتبناه كل من دمشق وطهران. ويسعى الرئيس السوري أحمد إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية مع الغرب، مستفيداً من ارتباطاته المثمرة الأخيرة مع وفرنسا. وفي سعيه لتحقيق هذا الهدف، من المرجح أن يمارس الشرع قدراً كبيراً من الحذر في تعاملاته مع طهران، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة مفادها أن ومعظم العواصم الأوروبية تنظر إلى إيران بشكوك عميقة وتعتبر الجمهورية الإسلامية قوة مزعزعة للاستقرار في . وبناء على ذلك، فإنه سوف يسعى إلى تجنب أي إجراءات أو مبادرات تجاه إيران من شأنها أن تعرض جهوده الرامية إلى بناء الثقة والتعاون مع القوى الغربية للخطر".وتابع الموقع، "كما ذكرت صحيفة "The National"، فقد اعترف مسؤولون إيرانيون بوجود اتصالات "غير مباشرة" مع الحكومة السورية الجديدة نسبيا، حيث تعمل تركيا وقطر كوسطاء. ومع ذلك، أشارت طهران إلى أنها "ليست في عجلة من أمرها" لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وأوضح محمد شيباني، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية للشؤون السورية، أن الجمهورية الإسلامية "تراقب وتنتظر" لترى كيف ستتطور الأوضاع في سوريا في ظل حكومة الشرع التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام. وبحسب صحيفة "The National"، تسعى طهران إلى إيجاد طرق للتواصل مع الحكومة السورية الحالية وإحياء الاستثمارات الإيرانية السابقة في الاقتصاد السوري".وأضاف الموقع، "في ما يتعلق بالمحادثات المباشرة، أوضح شيباني أن الظروف "المناسبة" على أسس سياسية وأمنية يجب أن تتوفر قبل إجراء محادثات مباشرة مع حكومة الشرع. وأعرب عن مخاوفه بشأن عدم الاستقرار في سوريا ما بعد الأسد والذي من المحتمل أن يؤدي إلى "نمو الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية"، الذي حدده شيباني كتهديد ليس لسوريا فحسب بل للشرق الأوسط بأكمله. وأكد أن الاستقرار في سوريا يتطلب مشاركة "كل الطيف السياسي" في العملية السياسية في البلاد. ويتوقع باتو جوشكون، المحلل السياسي في معهد صادق، وهو مركز أبحاث مستقل للسياسات العامة مقره طرابلس في ليبيا، أن تقوم إيران في نهاية المطاف بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية مع حكومة ما بعد البعث في سوريا. وقال في حديث للموقع إن "سوريا أصبحت تحظى باحتضان في العالم العربي، والعقوبات الغربية عليها تخف". وأضاف: "من غير المعقول ألا تُرسي إيران علاقات دبلوماسية رسمية، لا سيما مع بروز منافسيها الإقليميين، تركيا والسعودية، كمحاورين رئيسيين للشرع. مع ذلك، لا تزال إيران تعتمد في المرحلة الحالية على وسطاء النفوذ الحاليين في سوريا، وتحديدًا تركيا والخليج".وبحسب الموقع، "إن الموقف المتغير للبيت الأبيض تجاه سوريا ما بعد الأسد يشكل عاملاً مهماً ينبغي مراعاته عند تقييم وجهة نظر دمشق بشأن التعامل مع إيران. أقله في الوقت الحالي، تعمل إدارة الرئيس على مواءمة السياسة الخارجية لواشنطن تجاه سوريا بشكل أوثق مع تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يتضح من الاجتماع وجهاً لوجه الذي عقده مؤخراً مع الشرع في الرياض في منتصف شهر أيار، ورفع إدارته لبعض العقوبات الأميركية على سوريا. ومع سعي الشرع إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، فسوف يكون حريصاً على تجنب التحركات تجاه طهران والتي قد تقوض جهوده الرامية إلى ترسيخ صورة إيجابية لحكومته في نظر الغرب".وتابع الموقع، "قال جوشكون إنه "من المرجح أن يحافظ الشرع على مسافة بينه وبين طهران، لأن هدف سوريا الجديدة المتمثل في تنمية علاقات قوية مع القوى الغربية يتفوق على أي حاجة إلى التقارب العاجل مع طهران". من جانبها قالت مارينا كالكولي، الأستاذة المساعدة في قسم العلاقات الدولية في جامعة ليدن للموقع: "تختبر كل من إيران وسوريا حدود الأخرى وتتحركان نحو علاقة غير رسمية وعملية في وقت من عدم اليقين الجذري، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستراتيجية غير المتوقعة للولايات المتحدة في المنطقة". وأضافت: "بشكل عام، ترى طهران أن الحكومة السورية خاضعة لنفوذ الولايات المتحدة، وبالتالي غير قادرة على إقامة علاقات خارجية خاصة بها"."وأضاف الموقع، "مع ذلك، من المرجح أن يحرص الشرع على تجنب المبالغة في تصوير إيران كعدو. فرغم ضعف إيران و"محور المقاومة" اليوم نتيجة الصراع بين وحزب الله في 2023-2024 وسقوط الأسد العام الماضي، إلا أن الجمهورية الإسلامية تحتفظ بنفوذ كبير في العراق ولبنان، وهما دولتان على حدود سوريا، ويسعى الشرع إلى بناء علاقات إيجابية معهما. وقالت كالكولي إن "العراق مهم بشكل خاص للتجارة والمياه والطاقة، ولا يمكن أن تتم هذه الصفقات دون الضوء الأخضر من الفصائل السياسية العراقية الموالية لإيران". وأضافت: "قد يرى الشرع أنه من غير الواقعي ومن غير الحكمة استعداء المدى البعيد. وقد يكون من غير الحكمة أيضًا القيام بذلك على المدى القصير، لا سيما في وقت تسعى فيه إيران إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة"."الجسور التركية والقطريةوبحسب الموقع، "إن رغبة تركيا وقطر في تحقيق "توازن" معين في سوريا تدفع أنقرة والدوحة إلى حد كبير إلى العمل كجسر دبلوماسي بين دمشق وطهران. من ناحية، تريد أنقرة والدوحة منع سوريا من أن تصبح "منطقة نفوذ إيراني"، كما قال جواد هيران نيا، مدير مجموعة دراسات الخليج الفارسي في مركز البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في إيران، ولكنه أوضح أيضاً أنه من ناحية أخرى، لدى تركيا وقطر مصلحة في دفع طهران إلى الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة نسبياً "لضمان عدم تهميش إيران بشكل كامل من المشهد السياسي السوري". وفي الواقع، يبدو أن تركيا وقطر في موقفٍ واحدٍ تقريبًا في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لسوريا ما بعد الأسد".وختم الموقع، "في نهاية المطاف، يُعدّ التحول في العلاقات الخارجية لسوريا منذ انهيار نظام البعث قبل ستة أشهر تقريبًا أمرًا لافتًا للنظر. فالدول التي كانت يومًا ما ألد خصوم الأسد الإقليميين في أعقاب انتفاضة 2011 تبدو الآن أقرب شركاء "سوريا الجديدة". وفي تحوّلٍ لافت، تجد إيران، التي كانت يومًا ما الحليف الإقليمي الأوثق للأسد، نفسها الآن معتمدةً على هذه القوى السنية كوسيطٍ لمجرد الحفاظ على الحوار مع قيادة سوريا ما بعد التغيير".