صحيفة أميركية تحذّر ترامب: إيران تخدعك

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ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أن "فريق الرئيس الأميركي يواجه مشكلة إيرانية متفاقمة. إن النووي المزعوم الأخير الذي قدمته طهران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة عام في مقابل إطلاق سراح الأموال المجمدة واعتراف بحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية والطاقة، يشكل بوضوح فشلاً استراتيجياً واضحاً بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء".وبحسب الصحيفة، "على الرغم من تأكيد أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد تسفر عن " جيدة" هذا الأسبوع، فمن الواضح أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عازم على خداعه. لقد سُمح لإيران بلعب هذه اللعبة النووية الخطيرة لفترة طويلة جدًا، وقد أثبتت مرارًا وتكرارًا أنه لا يمكن الوثوق بها. في الواقع يتعين على أن يدفع بقوة إلى الوراء ويحاول إقناع طهران بالتخلي عن فكرة مفادها أن ترامب يمكن التلاعب به أو أن إعادة صياغة الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد باراك أوباما مع إيران في وقتنا الحالي، والذي تم تعديله بشكل طفيف، أمر مقبول".وتابعت الصحيفة، "الهدف الاستراتيجي لإيران أصبح واضحا، فهي عازمة على الاحتفاظ بقدرتها على تخصيب اليورانيوم، خاصة وأن هذا الأمر أصبح الآن ورقة طهران الرئيسية في "محور الشر" الذي ينادي به ، ولم يعد الأمر محصوراً بحرب "محور " التي تشنها إيران ضد . وللحفاظ على مكانتها في المنطقة، تسعى طهران جاهدة إلى إيجاد السبل لكسب الوقت لإحباط أي ضربات عسكرية أميركية أو إسرائيلية ضد برنامجها للأسلحة النووية. من ثم جاءت زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التي استمرت يومين إلى مسقط، عاصمة عُمان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، كمحاولة لتحقيق ذلك. والتقى بزشكيان، برفقة الإيراني عباس عراقجي، مع هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، قبل الجولة السادسة المقترحة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران".وبحسب الصحيفة، "تتمثل خطة بزشكيان الإقليمية في في إقناع سلطنة عمان بالموافقة على اقتراح إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف والاعتراف الأميركي بحق طهران في تخصيب اليورانيوم في . ومن أهم أهداف بزشكيان الإقليمية التعتيم على قضية تخصيب اليورانيوم. وفي وقت سابق، في منتصف أيار، قبيل زيارته الرسمية لسلطنة عُمان، اقترحت طهران أن تُشكّل إيران والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول أخرى مهتمة في منطقة الخليج العربي تحالفًا نوويًا لتخصيب اليورانيوم لأغراض تجارية. وعندها، سيتم إنتاج اليورانيوم المخصب بمستويات أقل من 5% تحت إشراف مهندسين إيرانيين. هدف إيران واضح، وهو الحصول على دعم ومساندة دول الخليج الأخرى".وتابعت الصحيفة، "على الرغم من مشروعية مصالحها في الحصول على اليورانيوم المنخفض التخصيب، فمن غير المرجح أن توافق دول الخليج العربية السنية على مقترح طهران. أولًا، سيضع ذلك الدوحة ودبي والرياض في صراع مباشر مع موقف واشنطن التفاوضي القائم على عدم تخصيب اليورانيوم. ثانيًا، قد يضعها ذلك في مرمى نيران إسرائيل، في حال وجود أي منشآت إنتاج خاضعة لسيطرة إيرانية على أراضيها. سواءً عن قصد أم لا، وجّهت إسرائيل رسالةً إلى إيران ودول الخليج خلال زيارة بزشكيان مفادها أن قصفها مجددًا لأهدافٍ حوثية في اليمن كان قرارًا خاطئًا. وللتأكيد على هذه النقطة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقوة أن "إيران مسؤولة" عن العدوان على إسرائيل من اليمن".وأضافت الصحيفة، "لروسيا مصلحةً راسخةً في عرقلة أي مفاوضات نووية بين واشنطن وإيران، كما تعمل على ردع أي عمل عسكري أميركي ضد طهران ومنشآتها النووية والصاروخية الباليستية ومنشآت إنتاج الطائرات المسيرة المنتشرة في كل أنحاء البلاد. خامنئي هو حاليا المورد للصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار إلى موسكو، وتبذل إيران قصارى جهدها لاستغلال علاقتها مع بوتين لحماية طموحاتها النووية".وبحسب الصحيفة، "إسرائيل ترى الأمور على حقيقتها: مراوغة بالغة الخطورة تُمارسها طهران وروسيا ضد تل أبيب وواشنطن. ومن الواضح أيضًا أن إسرائيل تقترب على الأرجح من توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي، كما يتضح من اعتراف ترامب يوم الأربعاء بأنه طلب من نتنياهو الانتظار. ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بدأ يفقد صبره مع إيران هذه الأيام في ظل دعمها لحماس وحزب الله والمتمردين الحوثيين".وختمت الصحيفة، "لقد حان الوقت لفريق ترامب أن ينظر إلى الأمر بنفس الطريقة وبنفس الوضوح. طهران، كحليفها الروسي، تحاول خداعه. على البيت الأبيض أن يبعث برسالة واضحة إلى خامنئي وعُمان والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي إلى بوتين وحلفائه في "محور الشر"، بما في ذلك ، مفادها أن واشنطن ليست غبية".