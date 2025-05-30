إسرائيل تستعد لضرب إيران.. هذا آخر ما كُشف

كشفت صحيفة عن عقد عدة وزارات إسرائيلية لاجتماع سري ناقش الاستعدادات لسيناريوهات عدة، منها احتمال شن هجوم إسرائيلي على أو مواجهة هجوم إيراني ضد .

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وأشارت الصحيفة إلى تقديرات بأن أي هجوم إسرائيلي قد يُفضي إلى جولة قتال طويلة المدى، مع سقوط آلاف الصواريخ على الأراضي ، ما قد يُحدث تصعيدًا خطيرًا ومستمرًا.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه في حال الرد على أي هجوم إسرائيلي يتوقع أن يتوقف الاقتصاد بشكل شبه كامل لبضعة أيام ثم يعود للعمل وفقًا لحالة طوارئ.

من جهتها أشارت صحيفة " "، نقلاً عن مصادرها، إلى "قلق إسرائيل" من أن قد تتخلى، في مفاوضاتها مع إيران، عن مطالب تعتبرها "خطاً أحمر"، مثل وقف التخصيب، وذلك بهدف تسريع المفاوضات مع والتوصل لاتفاق بشأن برنامجها .



وأكدت المصادر أن تعمل على الحد من قدرة إسرائيل على تنفيذ أي عمل عسكري ضد المنشآت النووية .



كما أفادت صحيفة " جورنال"، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، أن الولايات المتحدة بصدد إعداد وثيقة تُعرف باسم "ورقة الشروط" لتقديمها إلى إيران، وتتضمن بنداً أساسياً يقضي بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم.