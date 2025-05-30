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عربي-دولي

إسرائيل تستعد لضرب إيران.. هذا آخر ما كُشف

Lebanon 24
30-05-2025 | 02:39
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كشفت صحيفة معاريف عن عقد عدة وزارات إسرائيلية لاجتماع سري ناقش الاستعدادات لسيناريوهات عدة، منها احتمال شن هجوم إسرائيلي على إيران أو مواجهة هجوم إيراني ضد إسرائيل.
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وأشارت الصحيفة إلى تقديرات بأن أي هجوم إسرائيلي قد يُفضي إلى جولة قتال طويلة المدى، مع سقوط آلاف الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، ما قد يُحدث تصعيدًا خطيرًا ومستمرًا.
 
ولفتت الصحيفة إلى أنّه  في حال الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي يتوقع أن يتوقف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل شبه كامل لبضعة أيام ثم يعود للعمل وفقًا لحالة طوارئ.
 
من جهتها أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادرها، إلى "قلق إسرائيل" من أن الولايات المتحدة قد تتخلى، في مفاوضاتها مع إيران، عن مطالب تعتبرها تل أبيب "خطاً أحمر"، مثل وقف التخصيب، وذلك بهدف تسريع المفاوضات مع طهران والتوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأكدت المصادر أن واشنطن تعمل على الحد من قدرة إسرائيل على تنفيذ أي عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، أن الولايات المتحدة بصدد إعداد وثيقة تُعرف باسم "ورقة الشروط" لتقديمها إلى إيران، وتتضمن بنداً أساسياً يقضي بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم.

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