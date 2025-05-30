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"أضعنا الكثير من الفرص"... بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة

Lebanon 24
30-05-2025 | 03:14
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 قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم إنه ينبغي استخدام "القوة الكاملة" في غزة، وذلك بعد أن أعلنت حركة "حماس" أن اقتراح الهدنة الجديد المدعوم من الولايات المتحدة لا يلبّي مطالبها، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وكتب عبر تلغرام متوجها لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو :"بعد أن رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أي أعذار" ، مضيفا :"يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة، دون تردد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها".
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