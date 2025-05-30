"أضعنا الكثير من الفرص"... بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة

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قال اليميني المتطرف اليوم إنه ينبغي استخدام "القوة الكاملة" في غزة، وذلك بعد أن أعلنت حركة " " أن اقتراح الهدنة الجديد المدعوم من لا يلبّي مطالبها، بحسب وكالة "فرانس برس".وكتب عبر متوجها لرئيس الوزراء :"بعد أن رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أي أعذار" ، مضيفا :"يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة، دون تردد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها".