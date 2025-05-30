فيدان: روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار

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قال الذي يزور اليوم :"إن وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار ويجب عليهما الآن مواقفهما التفاوضية".ونقلت وكالة " " الرسمية عن فيدان الذي كان متوجها إلى بالقطار "أرى أن الوضع بدأ يأخذ منحى أكثر تفاؤلا مع بدء المفاوضات. الجانبان يريدان وقفا لإطلاق النار. لا أحد يقول إنه لا يريد ذلك".