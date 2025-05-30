تجنبا لأي استهداف إسرائيلي.. رسالة تحذيرية من الملك سلمان إلى خامنئي

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بعث السعودي الأمير خالد بن سلمان برسالة صريحة للمسؤولين الإيرانيين في الشهر الماضي، وهي أن يقبلوا عرض الرئيس الأميركي للتفاوض بجدية على اتفاق نووي لأنه يمثل السبيل لتجنب خطر الحرب مع .ووفقا لمصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الحكومية ومسؤولين إيرانيين أوفد العاهل السعودي الملك سلمان بن ، الذي يساوره القلق من احتمال زيادة عدم الاستقرار في المنطقة، ابنه الأمير خالد لتحذير الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، حسب .وذكرت المصادر لرويترز أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري ووزير الخارجية عباس عراقجي حضروا الاجتماع المغلق الذي عقد يوم 17 نيسان في المجمع الرئاسي بطهران.ورغم أن غطت زيارة الأمير خالد لطهران، إلا أن مضمون رسالة الملك سلمان السرية لم يعلن عنها من قبل.وأفادت المصادر الأربعة بأن الأمير خالد، الذي كان سفير في خلال ولاية الأولى، حذر المسؤولين الإيرانيين من أن صبر الرئيس الأميركي لا يدوم كثيرا خلال المفاوضات المطولة.وأعلن ترامب بشكل مفاجئ قبل أكثر قليلا من أسبوع عن إجراء محادثات مباشرة مع بهدف كبح برنامجها مقابل تخفيف المفروضة عليها. وأعلن ذلك في حضور بنيامين ، الذي سافر إلى واشنطن أملا في الحصول على دعمها في شن هجمات على المواقع النووية .وقالت المصادر الأربعة إن الأمير خالد أبلغ مجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين بأن فريق ترامب يريد التوصل بسرعة إلى اتفاق، وأن نافذة الدبلوماسية ستغلق سريعا.وذكر المصدران الخليجيان أن وزير الدفاع السعودي قال إن من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع بدلا من مواجهة احتمال التعرض لهجوم إسرائيلي إذا انهارت المحادثات.وقال المصدران الخليجيان ودبلوماسي أجنبي رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الأمير خالد أكد أن المنطقة، التي مزقتها بالفعل الصراعات الأخيرة في غزة ولبنان، لا يمكنها تحمل تصعيد آخر للتوتر.ولم ترد السلطات في السعودية أو طلبات التعليق. (رويترز)