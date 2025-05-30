الهند.. مصرع 5 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية

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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 34 آخرون في انفجار قوي وقع منتصف ليل الجمعة في مصنع ألعاب نارية مكون من طابقين في شمال .ووفق صحيفة "إنديان " ، تحول المصنع إلى أنقاض بسبب شدة الانفجار، وكانت قوة الانفجار هائلة لدرجة أنها أدت إلى انهيار المبنى المكون من طابقين بالكامل، مما أدى إلى محاصرة العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم التأكد من هوية القتلى بعد، وكان معظم عمال المصنع مهاجرين من ولايتي أوتار ، وبيهار.ووفقا لمسؤول في الشرطة، وقع الانفجار بين الساعة 12 منتصف الليل والواحدة صباحا.وقال لصحيفة "إنديان إكسبريس": "وصلت فرقنا إلى الموقع دون تأخير، حتى الآن، انتشلنا خمس جثث من تحت الأنقاض، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية لضمان عدم وجود أي محاصر".وأضاف: "أصيب ما يقرب من 34 شخصا، ونقلوا إلى مستشفيات مختلفة. ووفقا للتقارير الحالية، فإن جميعهم في حالة مستقرة".وتشير التحقيقات الأولية إلى أن تصنيع وتعبئة الألعاب النارية كانا يجريان في نفس الموقع، علاوة على ذلك، كان العديد من العمال يعيشون داخل مبنى المصنع.