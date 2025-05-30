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نتنياهو يسلم السلطات لنائبه مؤقتا

Lebanon 24
30-05-2025 | 04:55
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو خضع صباح اليوم الجمعة لإجراء تنظير القولون الروتيني في مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس، بإشراف طبيبه الشخصي الدكتور هيرمان بيركويتز، مؤكدًا نجاح الفحص الطبي.
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وخلال الإجراء، سلّم نتنياهو صلاحياته مؤقتًا إلى وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وفق ما أعلن مكتبه ليل أمس، في إجراء تنظيمي متبع عند خضوع رئيس الوزراء لفحوصات أو عمليات تحت التخدير.

 





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