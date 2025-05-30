نتنياهو يسلم السلطات لنائبه مؤقتا

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أعلن أن خضع الجمعة لإجراء تنظير القولون الروتيني في مستشفى "شعاري تسيديك" في ، بإشراف طبيبه الشخصي الدكتور بيركويتز، مؤكدًا نجاح الفحص الطبي.وخلال الإجراء، سلّم صلاحياته مؤقتًا إلى وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وفق ما أعلن مكتبه ليل أمس، في إجراء تنظيمي متبع عند خضوع رئيس الوزراء لفحوصات أو عمليات تحت التخدير.