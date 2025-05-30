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عربي-دولي
نتنياهو يسلم السلطات لنائبه مؤقتا
Lebanon 24
30-05-2025
|
04:55
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أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
أن
بنيامين نتنياهو
خضع
صباح اليوم
الجمعة لإجراء تنظير القولون الروتيني في مستشفى "شعاري تسيديك" في
القدس
، بإشراف طبيبه الشخصي الدكتور
هيرمان
بيركويتز، مؤكدًا نجاح الفحص الطبي.
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وخلال الإجراء، سلّم
نتنياهو
صلاحياته مؤقتًا إلى وزير العدل ونائب رئيس الوزراء
ياريف ليفين
، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وفق ما أعلن مكتبه ليل أمس، في إجراء تنظيمي متبع عند خضوع رئيس الوزراء لفحوصات أو عمليات تحت التخدير.
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