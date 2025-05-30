توقعات ليلى عبد اللطيف تُثير ضجّة في بلدٍ عربيّ.. إليكم ما قالته

تصدرت ليلي ، خبيرة التوقعات، مواقع التواصل في الساعات الماضية بسبب توقعاتها عن مصر في عام 2025.

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وتوقعت عبد بعقد صفقتين بمليارات الدولارات في عام 2025، وأن مصر ستشهد تقدما كبيرا على المستوى الاقتصادي، وستجني ملايين الدولارات، لتصبح من أكبر الدول المصنعة في .



وأوضحت أن عام 2025 سيكون عام الامتحان السياسي الأصعب في مصر، لكن سيتمكن من اتخاذ قرارات تساعد البلاد على الوصول إلى بر الأمان وتحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية تعيد تشكيل مستقبلها.



وكشفت أن الأنظار ستتجه نحو في 2025 بسبب حدث مهم وقوي، مما سينعش الحياة الاقتصادية فيها، وربما يتفوق على الوضع السابق. كما حذرت من تهديد مؤقت للمواسم الزراعية في مصر بسبب بعض العوامل الطبيعية. (روسيا اليوم)