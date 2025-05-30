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عربي-دولي

"سري للغاية".. قصة اجتماع ناقش "حرباً ضد إيران"!

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:00
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تحدثت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وجود نقاش "سري للغاية"، تناول الاستعداد لاحتمال هجوم إسرائيلي على إيران، جاء فيه أن رد طهران على أي هجوم إسرائيلي سيتسبب في عواقب وخيمة، حال وقوعه.
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نقاش سري
 
وقالت "معاريف" إن عدة وزارات حكومية في إسرائيل عقدت مؤخراً نقاشاً مغلقاً وسرياً، تناول الاستعدادات التي تتعلق بهجوم إسرائيلي متوقع على إيران، أو هجوم إيراني على إسرائيل، موضحة أن النقاش عُقد على أساس أن مثل هذا الهجوم قد يقع، وكان عنوانه "الاستعداد لهذا الاحتمال"، وقالت إن الاستعداد لاحتمال وقوعه دون سابق إنذار يحمل العديد من الدلالات.
 
وبحسب التقديرات التي عُرضت على المشاركين في النقاش، الذي مُعنت فيه الهواتف المحمولة، فإنه في حال وقوع هجوم إسرائيلي على إيران، فمن المتوقع اندلاع جولة قتالية ستستمر لفترة زمنية غير معروفة. 

شكل الهجوم
 
وتشير التقديرات إلى أن آلاف الصواريخ الثقيلة، التي يبلغ وزنها حوالي 700 كجم، ستسقط على إسرائيل، وسيتوقف الاقتصاد تماماً خلال الأيام القليلة الأولى (ما بين يومين و4 أيام)، ثم سيستأنف عمله في حالة الطوارئ.
 
تداعيات الهجوم
 
ووفقاً للصحيفة، تشمل الاستعدادات الافتتاح الفوري لجميع الملاجئ العامة (أكثر من 10 آلاف ملجأ)، وتجهيز البنية التحتية والملاجئ لمختلف الاحتياجات، ومناطق الإخلاء، وتوسيع المستشفيات، واستعدادات خاصة من قيادة الجبهة الداخلية، وغيرها. (24)
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