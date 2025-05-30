الدعم السريع يقصف منشأة طبية في شمال كردفان.. قتلى وجرحى في الموقع

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أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بمقتل شخصين و5 مصابين في قصف للدعم السريع استهدف مستشفى الأبيض بشمال كردفان.فيما أعلن مستشفى الأبيض الدولي بمدينة الأبيض بولاية خروجه عن الخدمة إلى أجل غير مسمى.وأوضح المستشفى في بيان أن مبانيه تضررت إثر استهدافه بمسيرة من قبل الدعم السريع .وذكرت تقارير في وقت سابق أن قصفت مناطق في مدينة الأبيض في شمال كردفان, بينما تقول قوات الدعم إنها تتقدم من الجهة الجنوبية لمدينة الأبيض.وأفاد مصدر عسكري أن "قوات الدعم السريع استهدفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في مدينة الأبيض" مضيفا أنها "قصفت مستشفى الضمان والسلاح الطبي" في وسط المدينة صباح الجمعة. وأكد شهود كانوا في محيط مستشفى الضمان الهجمات لوكالة فرانس برس.ونشرت للطفولة (يونسيف) في بيان على موقعها الرسمي، إن أكثر من مليون طفل معرضون للخطر مع انتشار في بالسودان.(العربية)