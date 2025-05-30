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الدعم السريع يقصف منشأة طبية في شمال كردفان.. قتلى وجرحى في الموقع

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:10
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أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بمقتل شخصين و5 مصابين في قصف للدعم السريع استهدف مستشفى الأبيض بشمال كردفان.

فيما أعلن مستشفى الأبيض الدولي بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان خروجه عن الخدمة إلى أجل غير مسمى.
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وأوضح المستشفى في بيان أن مبانيه تضررت إثر استهدافه بمسيرة من قبل الدعم السريع صباح اليوم.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن قوات الدعم السريع قصفت مناطق في مدينة الأبيض في شمال كردفان, بينما تقول قوات الدعم إنها تتقدم من الجهة الجنوبية لمدينة الأبيض.

وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس أن "قوات الدعم السريع استهدفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في مدينة الأبيض" مضيفا أنها "قصفت مستشفى الضمان والسلاح الطبي" في وسط المدينة صباح الجمعة. وأكد شهود عيان كانوا في محيط مستشفى الضمان الهجمات لوكالة فرانس برس.

ونشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) في بيان على موقعها الرسمي، إن أكثر من مليون طفل معرضون للخطر مع انتشار الكوليرا في ولاية الخرطوم بالسودان.
(العربية)
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