ماكرون: فرنسا قد تشدد موقفها من إسرائيل

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وأضاف ماكرون، خلال مشترك في مع رئيس وزرائها لورانس وونغ "الحصار الإنساني يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض". قال إن قد تشدد موقفها من إذا واصلت منع المساعدات الإنسانية عن ، مؤكدا أن ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني.وأضاف ماكرون، خلال مشترك في مع رئيس وزرائها لورانس وونغ "الحصار الإنساني يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه على الأرض".

وقال "لذا، إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة، فمن الواضح أنه سيتعين علينا تشديد موقفنا الجماعي"، مضيفا قد تفكر في تطبيق عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.



وأضاف ماكرون "لكن لا يزال لدي أمل في أن تغير الحكومة موقفها وأن تحدث في نهاية المطاف استجابة إنسانية". (سكاي نيوز عربية)