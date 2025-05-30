قد تؤدي للموت.. سحب طماطم ملوثة بالسالمونيلا في أميركا

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وتم تصنيف طماطم شركة " فارمز ريباك" على أنها مطلوب سحبها من الفئة الأولى، وذلك بحسب تحذير نشرته والدواء الأميركية (FDA) والمسؤولة عن حماية الصحة العامة.



وقال تقرير نشرته جريدة "مترو" Metro إن الشركة سحبت طماطمها لأول مرة في 30 نيسان الماضي بسبب مخاوف من احتوائها على السالمونيلا. استنفرت السلطات الصحية في من أجل سحب أحد أنواع الطماطم المنتشرة في الأسواق الأميركية، وذلك بعد أن تبين بأنها ملوثة بدرجة خطيرة ومن الممكن أن تؤدي بمن يتناولها إلى الوفاة.وتم تصنيف طماطم شركة " فارمز ريباك" على أنها مطلوب سحبها من الفئة الأولى، وذلك بحسب تحذير نشرته والدواء الأميركية (FDA) والمسؤولة عن حماية الصحة العامة.وقال تقرير نشرته جريدة "مترو" Metro إن الشركة سحبت طماطمها لأول مرة في 30 نيسان الماضي بسبب مخاوف من احتوائها على السالمونيلا.

وبعد شهر، صنفتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أنها "سحب من الفئة الأولى"، أي أنها في أعلى درجات الخطر، أو هي أكبر خطر صحي على مستوى هذه السلعة، وهو أمر نادر الحدوث نسبياً في الولايات المتحدة.



وتُعرّف إدارة الغذاء والدواء "السحب من الفئة الأولى" بأنه "حالة يكون فيها ثمة احتمال معقول أن يُسبب استخدام منتج مُخالف، أو التعرض له، عواقب صحية وخيمة أو الوفاة".



وتم شحن الطماطم الملوثة إلى ثلاث ولايات أميركية هي: ، وكارولاينا الشمالية، وكارولاينا الجنوبية.



وتم توزيع 50 علبة من ثلاث عبوات من هذا المنتج، بالإضافة إلى 77 صندوقاً بوزن 10 أرطال، و419 صندوقاً ثنائي الطبقات، كل علبة تحتوي على 60 قطعة، وتحمل ملصق إعادة تعبئة "مزارع ويليامز "أو ملصق "مزارع إتش آند سي".

وأفادت الشركة، ومقرها لودج، بولاية ساوث كارولينا، في ذلك الوقت أنها أصدرت قرار السحب الطوعي، ولم تُبلغ عن أي مرض مرتبط به.